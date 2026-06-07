Birbirine girdiler: Cem Küçük’ten Tamar Tanrıyar’a 'rezil rüsva olursun' mesajı

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CHP’ye yönelen son saldırılar, AKP içindeki farklı yol haritaları nedeniyle bir “iç krize” yol açmış gibi görünüyor.

İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, son dönemde özellikle sosyal medya üzerinden yaptığı “bel altı” paylaşımlarla gündem olan Tamar Tanrıyar’a ilişkin bu kapsamda ilginç bir mesaj paylaştı.

Sosyal medyada kendisinin "Adnan Oktarcı" olduğuna yönelik bir mesaja tepki gösteren Küçük, “Seni bana kimin saldırttığını çok iyi biliyorum. Sırf 'mutlak butlana' itirazlarım var diye seni tetikçi olarak kullanıyorlar. Sen git sahibin gelsin. Küçük bir çete olduğunuzu tüm Türkiye biliyor” dedi.

“Suriye hatlarını kullanıp sana, Tamar’a ve diğerlerini arayan çete başını da çok kötü günler bekliyor. Hodri Meydan” şeklinde bir mesaj paylaşan Küçük, Tanrıyar’a ise şöyle seslendi:

“Gelelim sana Tamar. Aynı çete seni de kullanıyor. Sen git, sahibin gelsin. Ben kimseye, düşmanlarıma bile belaltı vurmadım. Ama bundan sonra iş değişti. Bu videoların bazılarını yurtdışından çekiyorsun. Seni de Suriye hatları üzerinden arıyorlar, hatta kendi kullandığın hattı bile değiştirdin. Diyarbakırlı iş insanını hamileyim yalanıyla nasıl tehdit ettiğin ortada. Kocan Can Tanrıyar kırmızı bülten ile aranan Muhammet Yakut'a devletimiz ve hükümetimiz ile bilgi sızdırmaktan tutuklandı. Dosyası Yargıtay’da. Üzerinize onlarca tapu var. Kimleri tehdit ederek ne servetler edindiğiniz ortada. Sizi kullananlar birkaç yıl sonra sizi tanımayacaklar. Ama hepiniz yaptığınız FETÖ yöntemlerinin bedelini ağır ödeyeceksiniz. Belaltı işleri yapanların sonu hukuki anlamda hiç iyi olmadı. Örnek FETÖ. Sana da son uyarım. Yoksa rezil rüsva olursun.”

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