Cem Küçük soruşturması: Aranan İsmail Çanak teslim oldu
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 28.08.2026 , 15:03
Cem Küçük soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı olan Beyaz TV çalışanı İsmail Çanak teslim oldu. Çanak'ın savcılığa "bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "Cem Küçük soruşturması" kapsamında, İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Hakkında yakalama kararı çıkarılan firari şüpheli İsmail Çanak teslim oldu.
Jandarma tarafından gözaltına alınan Çanak’ın dosya kapsamında "bildiklerimi anlatacağım" dediği öğrenildi.
Hakkında yakalama kararı bulunan Özyurt Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Özyurt ile Beyaz TV program koordinatörü İsmail Çanak'ın cep telefonlarını evlerinde bırakarak kayıplara karıştıkları, iki ismin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilmişti.
Yakalama kararı çıkarılan Ahsen Melek Kocatürk'ün ise yurtdışında bulunduğu ve firari durumda olduğu belirtildi.
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