Cem Küçük soruşturmasında üç kişi hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cem Küçük hakkında yürütülen soruşturmada üç kişi hakkında yakalama kararı verildi.

DHA'nın aktardığına göre İsmail Çanak, Serdar Özyurt ve Ahsen Melek Kocatürk hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Başka bir dosya kapsamında tutuklu bulunan Cem Duman'ın ise soruşturma kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınacağı belirtildi.

Küçük 31 Temmuz'da tutuklanmıştı

Cem Küçük, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "şantaj" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

Savcılık kaynaklarına göre soruşturmanın bir ayağını, Küçük'ün bazı iş insanlarından maddi menfaat karşılığında sosyal medya paylaşımları yaptığı yönündeki şikayetler oluşturuyordu. Küçük'ün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma sürecinde televizyon yayınlarında dile getirdiği bazı iddialar da dosyaya girmişti.

Küçük, savcılık ifadesinin ardından "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş ve 31 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Savcılığın sevk yazısında Küçük'ün canlı yayınlarda İBB dosyasında yargılanan Fatih Keleş'in evindeki parkelerin altında "2 milyon dolar bulunduğu" ve Berkay Gezgin'in "İBB'den 1 milyon liraya yakın para aldığı" yönündeki ifadeleri yer almış; bu iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilmişti.

Cem Küçük hakkındaki soruşturma kapsamında gazeteci Tahir Sarıkaya da 4 Ağustos'ta "şantaj" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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