Cem Küçük'ün hesapları incelendi: 5 milyon lira şüpheli bulundu, MASAK 'gazetecilikten kazanmış olamaz' dedi

Dezenformasyon suçlamasıyla tutuklanan yandaş gazeteci Cem Küçük hakkındaki soruşturma genişletildi.

Hazırlanan MASAK raporunda Küçük’ün banka hesaplarındaki milyonlarca liralık şüpheli para hareketleri gün yüzüne çıktı.

Rapora göre, Küçük'ün 2019-2026 yılları arasında hesaplarına 35 milyon 132 bin lira para girişi, hesaplarından ise 7 milyon 52 bin lira para çıkışı gerçekleşti. Bu tutarın 14 milyon 474 bin lirasının mevduat getirisi veya krediden, 8 milyon 844 bin lirasının ise çeşitli basın kuruluşlarından alınan maaş ve telif gelirlerinden oluştuğu tespit edildi.

Buna karşılık 23 kişi ve şirketten gelen toplam 5 milyon 9 bin lira bulunduğu belirtildi. Mali inceleme raporunda, şüpheli bulunan 5 milyon 9 bin 300 liralık transferlere ilişkin KOM analizinde, işlem açıklamalarının yetersiz olduğu, Küçük’ün mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği ve "gazetecilik mesleği icra eden ve bu yönüyle ücretli çalışan bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı" ifade edildi.

Raporda, "borç" ve "borç iadesi" açıklamalarıyla yapılan bazı işlemlerin sıklığı ve tutarının sıradan kişisel borç-alacak ilişkisiyle açıklanamayacak seviyede olduğu değerlendirilerek hareketler "izaha muhtaç" şüpheli olarak yer aldı.

Para transferleri ile haberler arasındaki bağlantı inceleniyor

Rapora göre, M. Sur'dan Nisan 2025 ile Temmuz 2026 arasında açıklamasız 23 işlemle toplam 910 bin lira gönderildi. Aynı soruşturma kapsamında tutuklanan Beyaz TV programcısı Tahir Sarıkaya'dan açıklama bulunmayan 30 ayrı işlemde toplam 616 bin lira aktarıldı. Hakkında yakalama kararı bulunan İsmail Çanak’ın ise "elden alınan borç ödemesi" açıklamalarıyla 17 işlemde toplam 315 bin lira gönderdiği belirlendi. SGK kaydı "garson" olan M. Erdem'den de açıklamasız 13 işlemde toplam 244 bin lira transfer edildiği tespit edildi.

Rapora göre, S. Selim’in asistanı İ. Turan’dan gelen 50 bin liranın "haber karşılığı" olduğu değerlendirilirken, S. Selim’den doğrudan 30 bin lira transfer edildiği belirlendi. A. Demirbaş’ın şirketinde şoför olarak çalışan S. Cömert’ten 40 bin lira ve E. Uluocak’tan 30 bin lira gönderildiği, bu transferlerin ardından Küçük’ün 13 Ağustos 2025'te Demirbaş hakkında olumlu haber yaptığı tespit edildi.

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