Boyner ailesi Cunda'da sahil temizliği yaptı, Cem Boyner çevreyi kirletenlere tepki gösterdi:

"Cunda sahilinde masum bir mıntıka temizliği diye başlayan gün buna evriliverdi. Sayısız içki ve su şişeleri... Temizle temizle bitmedi. Muhtemelen bu insanların evleri pırıl pırıldır ama evin dışına çıkıldı mı kafa bambaşka oluveriyor."

Süper zenginler arasında sayılan Boyner ailesinin son halkla ilişkiler faaliyetindeki şirinlikleri bunlar. Aile çok sevimli bulundu, duyarlılığı takdir edildi, alkışlandı. Cunda sahillerini kirleten fakir ve duyarsız kalabalıklar ise bir kez daha kınandı. İçki ve su ile besleniyorlardı ama çöplerini toplamıyorlardı.

Bu şirinliğin arkasında ise başka bir hikâye var.

O hikâye Ayvalık’ı, Cunda’yı yağmalan bir avuç süper zengin üzerine.

Cem ve Ümit Boyner'in Cunda Adası'ndaki ara sıra uğradıkları evi, 3 katlı ve 700 metrekare büyüklüğünde tarihi bir taş yapı.

Sarımsak taşından inşa edilen ev, yaklaşık 50 dönümlük zeytinlik bir arazi içinde, denize uzanan fıstık çamları arasında.

Boyner ailesi ara sıra geliyor, çevredeki zeytinliklerden elde edilen zeytinyağlarını da şişeleyip özel günlerde dostlarına hediye ediyor. “Elde eden” o değil tabii, ücretli işçiler.

Boyner ailesinin serveti, 1 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bu servetin kaynağı Boyner Grubu bünyesinde Boyner, Altınyıldız, BR Mağazacılık, Hopi ve Brooks Brothers gibi markalar. Anlaşılacağı gibi tekstilci bir aile bu. En ünlü markası Altınyıldız.

Yeryüzündeki kirliliğin önemli bir bölümü hazır giyim endüstrisinin marifeti. Tekstil boyama ve işleme süreçleri, kimyasal atık üretiyor. Çoğu su kaynaklarına karışıyor. Sentetik kumaşlardan üretilen giysiler hem üretim hem de tüketici tarafından yıkanma aşamasında doğaya mikroplastik lifler bırakıyor. Yani bütün Ayvalık nüfusu özellikle doğayı kirletmek için hareket geçse bir Boyner etmiyor.

Ayvalık semalarından gürültüsü eksik olmayan helikopterler bölgeye zengin taşıyor. Şehrin kıyısı Koç Grubu'nun şaşalı marinasının işgali altında.

Ayvalık ve Cunda Adası, büyük patronları restore edilmiş tarihi taş evlere, manastırlara ve geniş arazilere sahip olduğu popüler bir bölge.

Güler Sabancı Hakkıbey Yarımadası'nda taş evlerin bulunduğu geniş bir arazinin ve Alibey Adası sahilinde taş evlerin sahibi.

Suzan Sabancı, Cunda Adası'nda tarihi Ayışığı Manastırı'nı çevreleyen 171 dönümlük araziyi satın aldı.

Rahmi Koç Ayvalık’ın da en zengini. Kıyısında büyük bir marina ve alışveriş merkezi inşa etti. Cunda Adası'nda yazlık evi var.

Halis Komili, Cunda'da restore edilmiş tarihi Koruyan Meryem Manastırı'nın sahibi.

Daha bunun Tuncay Özilhan’ı, Muhtar Kent’i var. Bunlar sadece Ayvalık’ı değil bütün ülkeyi kirleten şahsiyetler. Ara sıra, foto muhabirleri eşliğinde pet şişe toplamaya çıkmaları da işin eğlenceli tarafı. Aslında zenginler çiftliği olan bölgeye “kuru kalabalıklar gelmesin” demeye getiriyorlar.

Patronlar çevreye pek duyarlı, ah bir de şu sorumsuz ve duyarsız kalabalıklar olmasa!

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