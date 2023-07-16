Cem Boyner'den Levent Gültekin'e 'Cumhurbaşkanı adayı' yalanlaması: 'Kendisiyle tanışmıyorum bile'

Levent Gültekin, Boyner Holding patronu Cem Boyner için, "Beni Cumhurbaşkanı adayı yapmak istedi" demişti.

Gazeteci Fatih Altaylı, Boyner'in açıklamayı yalanladığını söyledi. Altaylı'nın açıklamasına göre Boyner, Gültekin için "Hayatımda hiç konuşmadım, karşı karşıya gelmedim. Kendisi ile tanışmıyorum bile" dedi.

Gültekin ise gece saatlerinde sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Boyner'le telefonda konuştuğunu söyleyen Gültekin, "yanlış anlamaları giderdiklerini" yazdı.

Gültekin, "Yanlış anlaşılmaları giderdik. Bu kişisel konunun bu kadar tartışılması anlamsız" dedi.