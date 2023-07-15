'İstifa edeceğim' diyen Tanju Özcan vazgeçti: Beni atsınlar

Geçtiğimiz günlerde Bolu'dan CHP Genel Merkezi'ne "Adalet ve Değişim' yürüyüşü gerçekleştiren Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Kesin ihraç talebiyle CHP Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilen Özcan, daha önce istifa edeceğini açıklamıştı. Özcan fikir değiştirerek, "İstifa etmeyeceğim, bu tarihe geçsin. Beni atsınlar. Gerekçeli kararda ne yazacak merak ediyorum. CHP'deki Atatürkçülere mesaj verecekler. CHP'de Atatürkçüyüm demek, AK Parti'de Milli Görüşçü'yüm demek suç oldu. Bunu herkes görsün artık. Bana bir itiraz gelmedi. Sorosçularla, FETÖ'cülerle, terör örgütünün sözcüleriyle" dedi.

"'Zenginler kulübüyle yol yürüdünüz' dediğim için hiç itiraz gelmedi" diyen Tanju Özcan, şöyle devam etti:

"Çünkü bunların tamamı doğru. Hâlâ bunlarla yol yürümeye çalışıyor. Sadece bir yerden itiraz geldi. CHP'nin başına bir troll başı geçirildi ya Eren Erdem diye. İlkokul 2'den terk deniyor. 2018'de genel başkana istifa çağrısı yapmış. Bu tür adamlarla yol yürüyorsunuz. Hâlâ yanlış yapıyor."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu'na pek çok kez istifa çağrısı yapan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, gazeteci Fatih Altaylı'ya yaptığı açıklamada, "Genel Başkan talimat vermiş. ‘Bunu en geç ayın 20’sinden önce partiden atın’ demiş. Ayın 19’unda partimden istifa edeceğim” demişti.