Celtic, Filistin bayrağı açan taraftar grubu üyelerinin kombinelerini iptal etti

İskoçyalı Celtic Kulübü, Filistin'e destek veren "Green Brigade" (Yeşil Tugay) grubuna üye taraftarlarının iç saha maçlarına gelmesini yasakladı.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre kulübün, taraftar grubunun üyelerine gönderdiği elektronik postayla kombine bilet sahiplerinin iç saha maçlarına katılmasını yasakladığı kaydedildi.

Haberde, kararın Atletico Madrid ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan maçta taraftarların tribünlerde Filistin bayrakları açmasının ardından geldiğine vurgu yapıldı.

Kulübün "Yeşil Tugay" üyelerinin gösterileri nedeniyle daha önce iki kez para cezası aldığı ve UEFA'nın daha fazla disiplin cezası vermesinden çekindiği belirtildi.

UEFA Filistin'i görmek zorunda kaldı

Batı medyası tarafından görmezden gelinen Gazze katliamı ve İsrail saldırganlığı Çarşamba günü oynanan Glasgow Celtic-Atletico Madrid maçında seyirciler tarafından yoğun şekilde protesto edilmişti.

Tüm engellemelere karşın stadyumdaki tüm seyircilerin Filistin Direnişi'nin yanında olduklarını simgeleyen bayrak, pankart ve tezahüratları spor kamuoyunun gündemine damga vurmuştu.

Klüp yönetiminin karşı çıkmasına rağmen eylemi örgütleyen Green Brigade adıyla örgütlenen taraftarlar bölgeye insani yardım ulaştırılması için Uluslararası Kızıl Haç ile de işbirliği yapıyor.