Çelebi'nin 15 Ağustos'ta AKP'ye katılacağı iddia edildi

CHP’den istifa ederek Memleket Partisi’ne katılan daha sonra Memleket Partisi’nden de istifa eden bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye geçeceği iddia edilmiş, Çelebi ise siyasi hayatına bağımsız İzmir Milletvekili olarak devam edeceğini açıklamıştı.

tv100'deki bir canlı yayına konuk olan eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise Çelebi'nin AKP'ye üyeliğinin bugün toplanan AKP MKYK toplantısında gündeme geldiğini öne sürdü.

15 Ağustos'ta Ankara Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenecek toplantı ile Çelebi'nin AKP'ye katılacağını söyleyen Yarkadaş, konuya dair şunları söyledi:

''AKP MKYK'da 15 Ağustos'ta bir milletvekili katılım töreni düzenleneceği, bu töreninin Ankara Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılacağı ve Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılacağını öğrendim.

Üç MKYK üyesi ile görüştüm. 'Katılacağı yönünde bilgi verildi ama katılacak mı bilmiyoruz. Çünkü cumartesi gecesinden pazara kadar attığı tweetleri görünce Mehmet Ali Çelebi'nin pazartesi partiye katılıp katılmayacağı konusunda merak içerisindeyiz' dediler.

Ayrıca başka bir milletvekilinin daha AKP'ye katılacağı yönünde bilgi var. Ama sonraki dönemde."