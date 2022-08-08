Kemal Okuyan'dan Mehmet Ali Çelebi yorumu

Bir süredir gündemde olan Teğmen Çelebi tartışmasını değerlendiren TKP Genel Sekreteri Kemal Okuyan, bir açıklama yayınlayarak "Çelebi yerine siyasetteki pop star sistemi tartışılmalıdır" dedi.

Kişilere gereksiz ve temeli olmayan misyonların yüklenmesinin sistemin bir özelliği olduğuna vurgu yapan Okuyan, "Türkiye’nin kurtuluşu pop starların değil, emekçi halkın tamamının siyaset yaptığı ve bu kurulu düzeni yıktığı bir mücadeleden geçiyor" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Teğmen Çelebi’yi değil başka şeyleri tartışalım



"CHP’den sonra Memleket Partisi’nden de istifa edip Cumhur İttifakı’na göz kırpan Teğmen Mehmet Ali Çelebi’yi göklere çıkarmak ya da ona saldırmak yerine siyasetteki pop star sistemi tartışılmalıdır.



Mağdurların, mağdur yakınlarının, şu ya da bu nedenle hızla ünlenenlerin vitrine çıkarıldığı siyaset kültürünü sorgulamayanların, hatta kendileri benzer bir biçimde siyaset ünlüsü haline gelenlerin Çelebi’yi eleştirmesinin hiçbir anlamı bulunmuyor.



Çelebi AKP iktidarı tarafından mağdur edilen subaylardan biriydi. Haksızlığa uğrayanlarla dayanışmak, bunun ötesinde haksızlıklara karşı çıkmak iyidir. Ancak Türkiye’de programı olmayan, ilkesellikten uzak ve giderek birbirlerine daha fazla benzeyen partiler için mağduriyet çok uygun bir siyasi malzeme haline geldi.



Haksızlığa uğrayan, bu nedenle tanınan kişilerin siyaset yapmasında elbette bir sakınca yok. Sakıncalı olan siyasetin pop star kültürüne teslim edilmesi, kişiselleştirilmesi, kişilere gereksiz ve temeli olmayan misyonlar yüklenmesidir. Bu sistemin en büyük özelliği sürekli zirveye taşıdığı kişileri aşağı düşürmesidir. Çelebi bunlardan biridir.



Türkiye’nin kurtuluşu pop starların değil, emekçi halkın tamamının siyaset yaptığı ve bu kurulu düzeni yıktığı bir mücadeleden geçiyor."