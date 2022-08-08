Mehmet Ali Çelebi'den AKP açıklaması

‘AKP’ iddiası ve sonrasındaki açıklamalarıyla tepki çeken Çelebi, tercihinin ‘zamanla anlaşılacağını’ söylemişti.

Çelebi bugünse sosyal medyadan bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

‘Cumhur ittifakı’nın daha ‘tutarlı’ olduğunu savunmaya devam eden Çelebi’nin mesajı şöyle:

“Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi egemenlik mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur bu konularda tutarlı.”

Kendisinin ‘cumhur ittifakı’na katılmak konusunda herhangi bir beyanının olmadığını söyleyen Çelebi, iddiaları yalanladı. İddiayı gündeme getiren gazeteci Yarkadaş’ı ve ‘cumhur ittifakı’na katılacağı hakkında eleştiriler yöneltenleri de hedef alan Çelebi, şunları söyledi:

“Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış efendi… Özür dileyeceksin.

Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız.

Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!”