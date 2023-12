Celal Şengör doktora tezini Osmanlı hanedanına ithaf etmiş

"Fransız İhtilali aklı öldürmüştür" sözleriyle tepkilere yol açan yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör'ün monarşi yanlılığını 1982 yılındaki doktora tezini Osmanlı hanedan mensuplarına ithaf ederek de ortaya koyduğu ortaya çıktı.

Üç gün önce YouTube'da yayınlanan Fatih Altaylı'nın Aydınlanma konulu Teke Tek Bilim programına konuk olan Celal Şengör "Fransız ihtilali insanlık için bir felaket olmuştur" demişti.

Daha önce de Fransız Devrimi'ni hedef alan sözleriyle bilinen Şengör bu programda da "Fransız ihtilali aklı öldürmüştür. Ayak takımına iktidarı verirsen işte bugünkü dünya olur" ifadelerini kullanmıştı.

Şengör'e sosyal medyadan çok sayıda tepki gelirken, soL yazarı, akademisyen Fatih Yaşlı, Şengör'ün doktora tezini Osmanlı hanedan mensuplarına ithaf ettiğini hatırlattı.

Yaşlı X sosyal medya hesabından "^Atatürkçü' Celal Şengör doktora tezini Osmanlı hanedan mensuplarına ithaf etmiş" paylaşımını yaptı. Yaşlı "'Olamaz öyle bir şey' diyecekler için link de şurada" diyerek Şengör'ün ABD'de "State University of New York University At Albany"ye sunduğu doktora tezinin bağlantısını paylaştı.

Şengör'ün doktora tezini anne ve babası ile Osmanlı İmparatorluk Ailesi'ne ithaf ettiği görülüyor.

Şengör'ün doktora tezinden ithaf bölümü...

Daha önce dışkı yedirmenin işkence olmadığını, en ideal yönetimin monarşi olduğunu savunan Şengör, devrimciler Deniz Gezmiş ve Mahir Çayan'a "eşkıya" diyerek dil uzatmıştı.

15 Temmuz'daki darbe girişiminden sonra Tayyip Erdoğan'ı da hayatı pahasına koruyacağını söyleyen Şengör, Kenan Evren'in cenazesine gönderdiği çelenge "Sana müteşekkiriz. Nur içinde yat komutanım" diye yazmıştı.

Şengör katıldığı bir yayında da bir kadın öğrencisini nasıl taciz ettiğini "O kadar kızdırdı ki Saniye'nin eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" sözleriyle itiraf etmiş, daha sonra bunu taciz olarak algılamadığını söylemişti.