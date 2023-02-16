‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin, temizlensin ya' demiş...

Radyo Sputnik’te Enver Aysever'in programına katılan Prof. Dr. Ahmet Ercan, Celal Şengör’ün deprem sonrası yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Celal Şengör’ün uzmanlığı dışında konuştuğunu söyleyen Ercan, “Celal 1999 depreminden sonra 3 gün içinde İstanbul’da büyük bir deprem olacak, büyüklüğü 9,5 olabilir diyen kişidir. Daha sonra 3 gün içinde olmadı, 3 hafta içinde olacak dedi o da olmadı, 3 ay içinde dedi o da olmadı. Sonra da ilk 10 yılda dedi o da olmadı. Şimdi de 2030 yıllarında olur bu deprem diyor” diye konuştu.

Odatv'nin aktardığı habere göre, Ercan, sözlerine şöyle devam etti:

“Celal genellikle büyük deprem taraftarıdır. Hatta bir gün karşılaştık. ‘İstanbul’da şöyle yakışıklı bir deprem olsun her tarafı yıksın geçirsin bu şehri yeniden kuralım’ dedi bana. Böyle şey olur mu bütün insanlar ölecek dedim. ‘Temizlensin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyonlar görür deprem üzerine.”