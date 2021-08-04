Çekya'da iki tren çarpıştı: 2 ölü, 40'tan fazla yaralı

Çekya'da bir hızlı trenle bir banliyö treninin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 40'tan fazla kişi yaralandı.

Dış Haberler

Çekya'nın Domazlice kentinde bir hızlı trenle bir banliyö treni çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 2 kişinin öldüğü ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kurtarma ekipleri, ağır yaralanan 4 kişinin ciddi şekilde yaralandığını ve bölgede helikopterle götürüldüğünü aktardı. Ekipler, 7 kişinin ameliyata ihtiyacı olduğunu, 31 kişininse hafif yaralandığını kaydetti.

Çekya Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek, Ex 351 model hızlı trenin Almanya'nın Münih kentinden Prag'a sefer düzenlediği sırada kaza yaptığı bildirdi.

Haber

Çorlu tren katliamında yaşamını yitirenler anısına anıt park