Çekya'da iki tren çarpıştı: 2 ölü, 40'tan fazla yaralı

Çekya'nın Domazlice kentinde bir hızlı trenle bir banliyö treni çarpıştı.

Çarpışma sonucunda 2 kişinin öldüğü ve 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Yerel kurtarma ekipleri, ağır yaralanan 4 kişinin ciddi şekilde yaralandığını ve bölgede helikopterle götürüldüğünü aktardı. Ekipler, 7 kişinin ameliyata ihtiyacı olduğunu, 31 kişininse hafif yaralandığını kaydetti.

Çekya Ulaştırma Bakanı Karel Havlicek, Ex 351 model hızlı trenin Almanya'nın Münih kentinden Prag'a sefer düzenlediği sırada kaza yaptığı bildirdi.