Çekya ‘Z’yi yasakladı

Çekya polisi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesini Z harfiyle gösteren destekçileri soruşturma kararı aldı.

Buna göre, polis Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesine ilişkin desteğin göstergesi olarak değerlendirilen “Z” harfini kullananları soruşturabilecek.

İçişleri Bakanlığı ve polisin konuya dair bir çalışma yaptığı, sembole ve yazarlarına nasıl yaklaşılacağını belirleyecek bir ‘metodolojik el kitabı’ hazırlığı içerisinde olduğu belirtildi.

Aktuálně.cz haber sitesinde verilen bilgilere göre, polisin bu konuda bir soruşturma yürüttüğü belirtilirken Başsavcılık, geçen hafta Rus müdahalesini desteklemenin veya haklı çıkarmanın ceza gerektiren bir suç olduğu konusunda uyarıda bulundu.

Gamalı haçla aynı şekilde değerlendirilebilir...

Bu duruma göre, bu harfi kullananlar “soykırım, inkar, sorgulama, onaylama ve haklı çıkarma” suçlarından üç yıla kadar hapisle karşı karşıya kalabilecek. Sembolün aynı zamanda “gamalı haç” ile aynı kabul edilebileceği de konuşulanlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, polisin kişilerin sembolü kullanarak ne demek istediğini bulmak zorunda kalacağı ve “Z”nin yeni ve resmi olmayan bir sembol olduğu için İçişleri Bakanlığı avukatlarına göre suçun kanıtlanmasının kolay olmayacağı da belirtiliyor.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Bakanlık sözcüsü Hana Malá, "Hukuk sistemimiz yasaklı sembollerin bir listesini içermiyor. Bağlam her zaman önemlidir. Yetkililer sembollerin veya harflerin kullanımını değil, belirli eylem ve niyetleri araştırır" ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere, Rusya daha önce yaptığı açıklamada askeri araçlardaki Z ve V harflerinin anlamını açıklamış, Z’nin “zafer”, V’nin ise “görev tamamlanacak” anlamı taşıdığını duyurmuştu.