NATO'dan Nazi sembolü 'Kara Güneş'li asker paylaşımı

NATO'nun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla paylaştığı görselde yer alan Ukraynalı kadın bir askerin üniformasında Nazi sembolü olan 'kara güneş'in bulunması dikkat çekti.

NATO, "Bütün kadınlar ve kızlar özgür ve eşit yaşamalıdır. Bu dünya kadınlar gününde Ukrayna'nın olağanüstü kadınlarını düşünüyoruz. Güçleri, cesaretleri ve dayanıklılıkları, milletlerinin ruhunun simgesidir" notuyla Ukraynalı kadınlara ait 4 farklı görsel paylaştı. Görsellerde yer alan Ukraynalı kadın bir askerin üniformasında bulunan 'kara güneş' sembolü dikkat çekti.