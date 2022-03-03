Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatta kullanılan askeri ekipmanların üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, o işaretlerin anlamı şöyle:
Z: Zafer
V: Görev tamamlanacak
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Rusya askeri araçlardaki 'Z' ve 'V' harflerinin anlamını açıkladı
Rusya Savunma Bakanlığı, askeri araçların üzerinde yer alan harflerin anlamını açıkladı.
Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatta kullanılan askeri ekipmanların üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini açıkladı.
Sputnik'te yer alan habere göre, o işaretlerin anlamı şöyle:
Z: Zafer
V: Görev tamamlanacak