Rusya askeri araçlardaki 'Z' ve 'V' harflerinin anlamını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, askeri araçların üzerinde yer alan harflerin anlamını açıkladı.

Haber Merkezi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatta kullanılan askeri ekipmanların üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, o işaretlerin anlamı şöyle: 

Z: Zafer
V: Görev tamamlanacak

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