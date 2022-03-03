Rusya askeri araçlardaki 'Z' ve 'V' harflerinin anlamını açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri harekatta kullanılan askeri ekipmanların üzerindeki işaretlerin ne anlama geldiğini açıkladı.

Sputnik'te yer alan habere göre, o işaretlerin anlamı şöyle:

Z: Zafer

V: Görev tamamlanacak