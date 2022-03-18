Çekya Savunma Bakanı: 'NATO Barış Gücü' gönderme önerisini tartışmaya hazırız

Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ile Bratislava'da görüştü. Basın açıklaması yapan Cernochova, Polonya'nın, önümüzdeki hafta yapılacak NATO zirvesinde Ukrayna'ya "NATO Barış Gücü" gönderme önerisini tartışmaya hazır olduklarını bildirdi. Cernochova konuya dair şöyle konuştu:

“Şu anda barış gücü gönderebilecek tek kurum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’dir. Maalesef orada da Rusya Federasyonu bunu veto etmiştir. Bir insani yardım yapılması konusunda çözüm aramak gerekir. Bu olağanüstü durumda standart dışı ve hukuki bir yol bulunmalı. Polonya’nın çözüm önerilerini tartışmaya hazırız. Bu konuda özel bir teklif bekliyoruz”

Slovakya Savunma Bakanı Jaroslav Nad ise Slovakya’nın da Polonya'dan konu ile ilgili özel bir teklif beklediğini söyledi. Bakan Jaroslav Nad, "Bu noktada, çözümün nasıl olacağını bilmiyorum ama Rusya’nın, NATO’nun bir üye ülkesine saldırması halinde, NATO’nun o ülkeyi savunmak için hiçbir mazereti olmamalı" dedi. (İHA)