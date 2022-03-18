Çin'den NATO'ya yanıt: Yugoslavya'daki büyükelçiliğimizi kimin bombaladığını unutmayacağız

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Çin'in Rusya'yı kınaması gerektiğine yönelik sözlerine yanıt verdi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından dün düzenlenen basın toplantısında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Çin BM Güvenlik Konseyi üyesi olarak Rusya'nın işgalini kınamakta dünyanın geri kalanına katılmalı" sözlerinin sorulması üzerine 1999 yılında NATO'nun Yugoslovya'yı bombalamasına atıfta bulundu.

Sözcü, Stoltenberg'in bu açıklamalarını not ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Çin halkı diğer ülkelerin çektikleri acı ve ıstıraplarla tamamen ilişki kurabilir çünkü Yugoslavya Federal Cumhuriyeti'ndeki büyükelçiliğimizi kimin bombaladığını asla unutmayacağız. Uluslararası hukukun istismarcısından adalet hakkında ders almaya ihtiyacımız yok. Soğuk Savaş'ın bir kalıntısı ve dünyanın en büyük askeri ittifakı olarak NATO coğrafi kapsamını ve operasyonlarının yelpazesini genişletmeyi sürdürüyor. Dünya barışında ve istikrarında ne tür bir rol oynamış? NATO'nun iyi bir düşünmeye ihtiyacı var."

NATO 7 Mayıs 1999'da Belgrad'daki bombardımanında Çin Büyükelçiliği'ni vurmuştu. NATO daha sonra büyükelçiliğin "yanlışlıkla" vurulduğunu iddia etmişti.