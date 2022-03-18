Çin'den ABD'ye 'Ukrayna' yanıtı

Çin Dışişleri Bakanlığı Pekin'in Ukrayna krizine ilişkin pozisyonunun bağımsız olduğunu açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien "Ukrayna meselesiyle ilgili olarak Çin her zaman nesnel ve adil bir şekilde konunun esasına dayanan bağımsız kararlar vermiştir" dedi.

Sözcü ABD'de bazı kişilerin bu konuda yanlış bilgi yaydığını söyledi.

Çin Dışişleri Bakanlığı'nın bu açıklaması ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in yapacakları telefon görüşmesi öncesinde geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Biden'ın Şi'ye, Pekin'in Rusya'nın Ukrayna'daki harekatına destek vermesinin "sonuçlarıyla karşı karşıya kalacağını" ileteceğini söylemişti.