Çekya Cumhurbaşkanı yoğun bakımda

Prag Merkez Askeri Hastanesi Sözcüsü, Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman'ın hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Rahatsızlığına ilişkin kamuoyuna ayrıntılı bir açıklama yapılmadı ancak Zeman'ın yoğun bakıma alındığı belirtildi.

Prag Merkez Askeri Hastanesi yöneticisi Miroslav Zavoral yaptığı açıklamada "Teşhisi tam olarak koyduk ve bu da bizim tedaviye başlamamızı sağlıyor" dedi ancak Cumhurbaşkanı'nın talebi doğrultusunda teşhisin ayrıntılarını açıklamayacağını belirtti.

Geçen ay 8 gün hastanede kalan Zeman, kamuoyuna yorgunluk ve sıvı kaybı sorunları yaşadığını açıklamıştı. Zeman'ın durumunun ciddiyeti konusunda herhangi bir açıklama yapılmazken, ambulansla hastaneye getirildiği sırada bilincinin yerinde olmadığı ve başının bir başkası tarafından tutulduğu görüldü.

Zeman bu sabah Cumhurbaşkanlığı konutunda Başbakan Andrej Babiš ile görüşmesinden kısa süre sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Zeman'ın geçen ay hastaneye yatış sebebinin çoğunlukla karaciğer sirozuna bağlı gelişen karında sıvı toplanması olduğu öne sürülmüş, Zeman'ın sözcüsü bu iddiayı "dezenformasyon" diyerek yalanlamıştı.

Çekya'da dün yapılan seçimlerde Başbakan Babiš liderliğindeki ANO (evet) partisi az farkla parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti. Parlamentoya en çok milletvekilini gönderen merkez sağdaki AB muhalifi "Birlikte" (SPOLU) koalisyonu ile liberal "Korsanlar/Belediye Başkanları" (Piráti a Starostové) koalisyonu, 200 sandalyeli mecliste kazandıkları 108 sandalyeyle hükümet kurma konusunda anlaşmaya varmıştı. Anzak Zeman hükümeti kurma görevini yeniden Babiš'e vereceği sinyalini vermişti.

Zeman'ın görevini sürdürememesi durumunda ise Çekya yasalarına göre başbakanı belirleme yetkisi parlamento başbakanına geçecek.