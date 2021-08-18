Çekya Cumhurbaşkanı: NATO'nun varlığının meşruiyeti artık sorgulanıyor

Çekya Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, dün verdiği bir demeçte "NATO'nun düşmanı Rusya değil, uluslararası terördür" dedi.

Prag merkezli Parlamentní listy gazetesine konuşan Zeman, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Kasım ayında NATO liderlerini odak noktasını Rusya ve Çin'den uzaklaştırmaya çağırdığı ve "terörün herkes için ortak bir düşman” olduğuna işaret ettiği sözlerini hatırlatırken ayrıca NATO'yu Afganistan'da "dramatik bir şekilde" başarısız olmakla suçladı.

Ancak Afganistan işgalini ve "İslami terörü yenme misyonunu" desteklediğini kaydeden Zeman, NATO zirveleri sırasında hem ABD Başkanları Donald Trump hem de Joe Biden'a birliklerin geri çekilmesinin “korkaklık” olduğunu söylediğini belirtti. Çekya lideri "Bloğun varlığının meşruiyeti artık sorgulanıyor” dedi.

Zeman, iktidar partisine ve Batı bloğunun attığı kolektif adımlara muhalefetiyle tanınan bir lider. Zeman, kendi ülkesinde hem Rusya hem de Çin yanlısı olarak tanımlanıyor. Bu yılın başlarında, bir grup Çek senatör, 2014 yılında bir mühimmat deposunun havaya uçurulmasına Rus güvenlik servisi operasyonunun karıştığı yönündeki iddialarla ilgili şüphelerini dile getirdikten sonra cumhurbaşkanına dava açmayı düşüneceklerini açıklamıştı.

Geçen hafta Moskova menşeli Vedomosti, Çekya'nın 2021'in ilk yarısında 683 milyon dolar harcayarak tüm dünyada Rus savunma ürünlerinin en büyük ithalatçısı haline geldiğini açıkladı. Bu harcama, Prag'ın Moskova tarafından "dost olmayan ülkeler" resmi listesine alınmasına rağmen gerçekleşti.