Çekmeköy'de patlama: 1 yaralı

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan bir binanın giriş katında doğal gazdan kaynaklanan patlamada meydana geldi.
Denizciler Sokak'ta bulunan binada meydana gelen patlama sonucu; binada yaşamakta olan yabancı uyruklu M.B. yaralanırken, binada yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadını ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yangın, itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Patlama nedeniyle binada hasar oluştu.
İstanbul Valiliğinden açıklama
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, Çekmeköy'deki bir binanın giriş katında doğal gaz patlaması meydana geldiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:
"Olayda ikamette yaşayan bir kişi hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralanmış, Kartal Eğitim Araştırma Yanık Merkezi'nde tedavi altına alınmıştır. Doğal gaz ekipleri gerekli tedbirleri almış olup olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."