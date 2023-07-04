Kafasına iş makinesinden parke düşen çocuk yaşamını yitirdi

Erzurum'un Merkez Yakutiye ilçesindeki Demirciler Çarşısı esnafından Alaettin A, işyerinin yakınındaki mağazadan forklifte laminant parkeleri yükledi.

Daha sonra forkliftle yerden yukarıya kaldırdığı parkelerin dengesiz durduğunu gören esnafın 13 yaşındaki oğlu Ahmet Doğukan A. koşarak gidip forkliften parkeleri düzeltmek istedi. Bu sırada bazı parkeler kafasına çarpıp üzerine düşen Ataş, aldığı darbelerle yere yığıldı.

Oğlunun yere düştüğünü gören babası ve çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı ve polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, çocuğun cesedini gören annesi, kız kardeşi ve yakınları fenalık geçirdi.

Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. (AA)