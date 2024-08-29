ÇEDES karşıtı öğretmeni süren Bursa Milli Eğitim Müdürlüğü tacizci öğretmeni koruyor mu?

Bursa’da öğrencisine taciz içerikli mesajlar gönderdiği iddia edilen bir öğretmen hakkında açılan soruşturmanın 3 aydır devam ettiği ortaya çıktı. Olayın yargıya taşınmadan kapatılmaya çalışıldığı öne sürüldü.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Genel Merkezi, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne tepki gösterdi.

Hürriyetçi Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selahattin Gürses de Facebook hesabından yaptığı açıklamada Bursa Valisi'ni olaya el koymaya çağırarak konunun Emniyet'e ve Savcılığa bildirilip bildirilmediğini sordu.

TÖB-SEN yaptığı açıklamada geçtiğimiz günlerde Bursa İl Temsilcisi Serkan Bebek’e ÇEDES’e karşı sendikal faaliyetleri nedeniyle sürgün cezası veren Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün öğrencileri koruyan öğretmenleri sürerken, taciz iddiasına konu olan yandaşları koruduğunu bildirdi.

TÖB-SEN tarafından yapılan paylaşımda “Öğrencilere sahip çıkan onları koruyan Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek’i sürgün eden, sendikal faaliyetini suç konusu haline getiren Bursa İl Milli Eğitim, bir okulda öğretmen S. ve öğrenci N. arasında geçen bu konuşmalarla alakalı soruşturmaya ise ilden müfettiş değil bir okul müdürü üzerinden soruşturmaya muhakkik atamış. Neden mi? Söz konusu kişiler Eğitim Bir Sen’li olduğu için mi acaba?” denildi.

Soruşturmaya konu olan mesaj içeriklerini de paylaşımına ekleyen TÖB-SEN’den yapılan açıklamada, soruşturmanın 3 aydır devam ettiği, okul müdürünün konuyu kapatmaya çalıştığının iddia edildiği kaydedildi.

Yakın bir tarihte Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde bir şube müdürünün, bir memuru taciz ettiğine yönelik iddiaları da hatırlatan TÖB-SEN, konunun ancak basına yansımasından sonra söz konusu müdürün açığa alındığını belirtti.

TÖB-SEN’den yapılan açıklamada “Bursa İl Milli Eğitim Müdürü ve İl Teftiş Kurulu Başkanı hesap vermelidir. TÖB-SEN Bursa İl Temsilcimiz Serkan Bebek’e uygulanan muamele burada niye yok? Bursa İl Milli Eğitim soruşturmaları yandaşlarını korumak, kendileri gibi düşünmeyenlere ise baskı aracı olarak mı kullanıyor?” diye soruldu.

Sendika "Öğrencileri koruyan öğretmenleri sürün, istismar ve taciz iddiasına konu olan yandaşlarınızı ise koruyun. Hesap vereceksiniz. Bu konuyu yargıya taşıyoruz" açıklamasını yaptı.

BURSA İL MİLLİ EĞİTİM ÇOCUK İSTİSMARI OLAYI !



Öğrencilere sahip çıkan onları koruyan Bursa İl Temsilcimiz @serkanbebek61' i sürgün eden sendikal faaliyetini suç konusu haline getiren Bursa İl Milli Eğitim, bir okulda öğretmen S... ve öğrenci N... arasında geçen bu konuşmalarla… pic.twitter.com/ms5YbnbKxV — TÖB-SEN / TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI (@sendikatobsen) August 29, 2024

Hürriyetçi Eğitim Sen Bursa 2 Nolu Şube Başkanı Selahattin Gürses ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sayın Bursa Valimizi olayın hassasiyetine binaen, olaya el koymaya davet ediyoruz.

Bursa Meb'de skandallar bitmez.Alın size bir tane daha. Aşağıda bir kısmını yayınlayacağım watshap görüşmeleri öğretmen S...ve öğrenci N... arasında geçiyor. Yaklaşık 3 aydır devam eden bir soruşturma var ve ne hikmetse böyle bir soruşturma müfettişlere değil de muhakkike (adeta örtsün diye) verilmiş. Okul adını orada şerefiyle ve haysiyetiyle çalışan öğretmenlerimiz ve çocukları o okullara giden velilerimiz olduğu için açıktan paylaşmıyorum.Sorarlarsa Bursa Meb'in yetkililerine veririm.

Buradan soruyorum bu adlı bir olaydır. Konu Emniyete, Savcılığa bildirildi mi?

Öğretmen açığa alındı mı?

Okuldan görev süresi 15 Temmuz' da dolarak ayrılan okul müdürü konuyu kapatmaya çalışmış mıdır?

Bizler evlatlarımızı kime emanet edeceğiz?

Konu ile ilgili öğretmenin bu olayın kapatılması için kimleri referans yapmaya çalıştığına dair konuşmalar da mevcut."