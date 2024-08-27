Bursa’da TÖB-SEN’den, kayıt parası isteyen okul yönetimine suç üstü

Okulların açılması yaklaşırken birçok devlet okulunda velilerden “bağış” adı altında yasadışı olarak kayıt parası alınmaya devam ediliyor.

Bursa’nın Osmangazi ilçesindeki Faik Yılmazipek İlkokulu yönetiminin, çocuklarını okula kaydettirmek için gelen velilerden okulun perde vb. ihtiyaçları için “bağış” adı altında kayıt parası istediği, bu parayı vermeyen velilerin çocuklarını okula kaydettirmediği ortaya çıktı.

Bu durumu belgeleyip suç duyurusunda bulunansa, bir süre önce ÇEDES projesine karşı sendikal faaliyetleri gerekçe gösterilerek hakkında “sürgün ve kınama” cezası verilen okulun öğretmenlerinden Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa Şubesi Başkanı Serkan Bebek oldu.

Bebek ayrılış işlemlerini yapmak üzere gittiği Faik Yılmazipek İlkokulu’nda kendilerinden her bir çocuk için istenen 750 liralık kayıt parasını ödemedikleri için kayıtlarının yapılmamasına tepki gösteren üç veli ile karşılaştı.

Velilerin rızalarını alarak video kaydı alan Bebek konuya ilişkin bir de tutanak tuttu.

Okula polis çağıran Bebek, bu sırada okula gelen müdürün, veliler tutanağı imzalarken apar topar üç velinin çocuklarının kaydını yaptırdığını belirtti.

Avukatıyla birlikte polis merkezine giden Bebek, Faik Yılmazipek İlkokulu müdürü hakkında, velilerden usulsüz şekilde para topladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. Bebek ayrıca müdür hakkında Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne de idari suç duyurusunda bulunacağını belirtti.



Serkan Bebek, söz konusu okulun çevresindeki tarikat yapılanmasına ve uyuşturucu kullanımına karşı velilerle birlikte bir basın açıklaması yaptıktan sonra okuldaki velilerden biri tarafından “din düşmanı” denilerek hedef gösterilmişti. Bunun ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerince yapılan teftişte Bebek’in ÇEDES karşıtı sendikal faaliyetleri hedef alınmış, Bebek’e sürgün ve kınama cezası verilmişti.