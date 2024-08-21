ÇEDES karşıtı öğretmene sürgün: Veliler karara itiraz ediyor

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası (TÖB-SEN) Bursa Şube Başkanı Serkan Bebek çalıştığı Faik Yılmaz İpek İlkokulu çevresindeki tarikat yapılanmasına ve uyuşturucuya karşı mücadelesinin ardından bir veli tarafından “din düşmanı” denilerek hedef gösterildi.

Bebek bunun üzerine Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden konuya ilişkin teftiş yapılmasını talep etti. Ancak yapılan soruşturma sonucunda ÇEDES’e karşı sendikal faaliyetleri de gerekçe gösterilerek Bebek’e sürgün ve kınama cezası verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü müfettişlerinin soruşturma sırasında görüştüğü velilere, öğretmen Bebek’in “din düşmanı” diye hedef gösterilmesine ilişkin herhangi bir şey sormadığı, ÇEDES’e karşı dilekçe veren velilere “Bu dilekçeleri siz yazamazsınız, Serkan öğretmen size yazdırdı” şeklinde ifadeler kullandığı ortaya çıktı.

Veliler İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçe verdi, dilekçeler işleme konulmadı

Kınama ve sürgün cezasının ardından birçok veli soruşturma kapsamında müfettişlerin kendilerine baskı yaptıklarını, ifade etmedikleri şeyleri yazıya geçirmeye çalıştıklarını belirttiler.

Veliler bölgedeki tarikat gerçeğini ve Serkan Bebek’in bir veli tarafından “din düşmanı" denilerek hedef gösterildiğine tanıklıklarını anlattıkları dilekçeleri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne verdiler.

Pazartesi günü verilen dilekçelerdeki ifadeler de dikkat çekti.

Bir veli dilekçesinde ilkokul 2. sınıfta okuyan çocuğunun kendilerinden habersiz mahalledeki bir tarikat evine gittiğini, okul önünde uyuşturucu kullananların olduğunu belirterek bu durumu okul yönetimine bildirdikleri halde yönetimin adım atmadığını, Serkan öğretmeninse kendileriyle ilgilenerek okul önünde basın açıklaması yaptığını söyledi. Aynı veli dilekçesinde “Bizim çocuklarımıza sahip çıktığı için öğretmenimizin cezalandırılması doğru değil” dedi.

Müfettişler tarikatı sormadı, ÇEDES'e karşı dilekçeleri hedef aldı

Bir başka veli ise okula gelen müfettişlerin kendisine mahalledeki tarikatla ilgili hiçbir soru sormadığını, Serkan Bebek’e “din düşmanı” diyen veli hakkında da bilgi almaya çalışmadığını, velilerin ÇEDES’e karşı verdikleri dilekçeyle ilgili sorular sorduklarını belirtti.

Velilerden biri de müfettişlerin kendisine psikolojik baskı yaptığını ve söylemediği şeyleri yazmaya çalıştıklarını ifade etti.

Çocuklar yiyecek verildiği için tarikat evine gidiyor

Diğer bir veli ise mahalledeki tabelasız bir tarikat evinde yiyecek içecek verildiğini, bu yüzden çocuklarının kendilerinden habersiz buraya gittiklerini, burada uyuşturucu da kullanıldığını kaydetti.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce hakkında kınama ve sürgün cezası verilen Serkan Bebek ile veliler bugün okul önünde bir basın açıklaması düzenledi.

Bebek burada yaptığı konuşmada, olayı yargıya taşıma durumu olabileceği için, kendisinin de İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne veliler ile birlikte giderek soruşturma dosyasına eklenmesi için dilekçe sunduğunu ancak bu dilekçelerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadığını söyledi.

'Veliler haklı olduğumu bildikleri için buradalar'

Velilerin kendisini desteğine teşekkür eden Bebek “Duygusal anlamda aramızda bağ olduğu için ya da çocuklarını okuttuğum için değil gerçekten haklı olduğumu bildikleri ve buna yürekten inandıkları için buradalar” dedi.

Bebek “Bana 'gitme, çocuklar seni çok seviyor' diye mesajlar atıyorlar, 'mahkemeye verseniz kazanır mısınız, ne zaman dönerseniz' diye soruyorlar. Hepsini çok iyi anlıyorum, kaygılanıyorlar çocukları için. Buradan velilerime de bunun cevabı olsun. Haklıyız, halkın çocukları ve biz kazanacağız. Tarikatlara geçit vermeyeceğiz. Çocuklarımızın kaliteli, parasız, bilimsel, demokratik, laik eğitim alması için mücadelemize devam edeceğiz” diye konuştu.