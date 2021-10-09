ÇAYKUR'da iş cinayetlerine karşı tepkiler büyüyor: Derhal önlemler alınsın!

ÇAYKUR'un Rize Hemşin Organik Çay fabrikasında kazan patlaması sonucu Sinan Taşkın isimli genç işçinin yaşamını yitirmesinin ardından fabrikada güvenlik önlemlerinin alınması yönündeki talepler yükselmeye başladı.

Aynı kazan patlaması sonucunda Ramazan Hacısalihoğlu da ağır bir şekilde yaralanırken konuya ilişkin DİSK'e bağlı Türkiye Gıda Sanayii İşçileri Sendikası (Gıda-İş) bir açıklama yaptı.

Sendika adına açıklama yapan Gıda-İş Sendikası Rize Bölge Temsilcisi Ramazan Küçüksarı, yaşamını yitiren işçinin ailesine başsağlığı dileyerek şu ifadeleri kaydetti:

"Yaşanan olayın hemen ardından açıklama yapan Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim olayın sabah vardiyası değişiminde yaşandığını patlayan kazanlardan birinde 'muhtemelen su olmamasından’ kaynaklandığını belirtmiş. Çok basit ve önlenebilir sebeplerle işçiler hayatını kaybedebiliyor. ‘Muhtemelen su olmaması’ genç bir işçi arkadaşımızı hayattan kopardı."

Diğer iş kazalarında olduğu gibi bu kazada da işçilerin hayatının ve sağlığının hiçe sayıldığına dikkat çeken sendika temsilcisi, işçi sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri alınmadan işçilerin çalıştırılmaya devam edildiğini belirtti.

ÇAYKUR'da yeterli çalışan sayısı olmadığı ve işçilerin yeterli eğitimi alamadan kendi işleri dışında çalıştırıldığının belirtildiği açıklamada, "Türkiye’deki iş kazalarının en temel sebeplerinden birisi; çalışanlardan daha çok üretime önem verilmesi, önlemlerin masraf olarak görülmesi yine Çaykur’da da karşımıza çıkıyor." denildi.

Yaşanan iş cinayetinde derhal ve etkin bir soruşturma yapılması talebinde bulunan sendika, açıklamada şöyle dedi:

"Bu olayda sorumlu olanlar görevden alınarak gereken ceza uygulanmalı, Çaykur’da tüm işyerlerinde eğitim verilmeden işçinin rızası alınmadan yaptığı işler dışında çalıştırılmamalıdır. Angarya ve hadi hadi düzenine derhal son verilmelidir."