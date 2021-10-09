Çaykur fabrikasında patlama: Bir işçi yaşamını yitirdi

Rize'nin Hemşin ilçesinde, Çaykur'a ait yaş çay işleme fabrikasının buhar kazanında, sabah saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
İşçilerin ihbarı üzerine fabrikaya itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, işçilerden Sinan Taşkıran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan işçi Ramazan Hacısalihoğlu ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Patlama sonrası fabrikada teknik ekiplerce inceleme başlatıldı.
Çaykur Genel Müdürlüğü, Rize'nin Hemşin ilçesindeki organik çay fabrikasında meydana gelen patlama hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Teknik ekiplerimizce kazanın meydana geliş nedeni çok yönlü araştırılmaktadır" denildi.