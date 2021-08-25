Çaykur Rizespor'dan dikkat çeken hareket: İsimleri gizlediler

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir’in sahibi olduğu LİMAK Holding’in ve TFF Başkan Vekili Servet Yardımcı’nın yönetim kurulunda yer aldığı DATİ Holding’in bir Süper Lig takımı olan Çaykur Rizespor'a sponsor olduğu ortaya çıkmış, durum tepki çekmişti.

Odatv'de yer alan habere göre, Nihat Özdemir federasyonu ortaya çıkan bu gelişmeye sessiz kalırken, tüm bunların üzerine yeni bir gelişme daha yaşandı. Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor'un resmi sitesinde yer alan sponsorluklardan Nihat Özdemir ve Servet Yardımcı'nın şirketleri silindi.

Ne olmuştu?

Galatasaray ile Rizespor arasında bir transfer dolayısıyla yaşanan uyuşmazlık sonrası iki kulüp anlaşmaya varmış, Galatasaray usulsüz transfer iddiaları sonrası Rizespor'a para ve oyuncu vermeyi kabul etmişti.

İddialara göre varılan bu anlaşma sonrası Rize yönetiminden Galatasaray'a gönderilen anlaşma metnine Galatasaray'ın Federasyon aleyhine açtığı davaları geri çekmesine ilişkin bir madde konuldu.

Galatasaray tarafı söz konusu maddenin bu sponsorluk bağlarıyla ilgisi olduğunu dile getirmiş ve anlaşma rafa kalkmıştı.