Galatasaray Spor Kulübü Başkanı PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Burak Elmas'ın kulübün medya hesabından yaptığı ve kulüp resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamalarındaki hakaretleri ile Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçındaki talimatlara aykırı hareketi nedenleriyle" PFDK'ye gönderildiği bildirildi.

Galatasaray, Gaziantep, Adana Demirspor kulüpleri ile Aytemiz Alanyaspor futbolcusu Efecan Karaca'nın da çeşitli nedenlerle kurula sevk edildiği aktarıldı.