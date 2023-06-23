ÇAYKUR işçileri kadro sözü tutulmayınca AKP binasını bastı

Seçim öncesinde ÇAYKUR’un sayıları 9 bin 200’ü bulan mevsimlik işçilere kadro sözü verildi. Seçimler geçti ama söz tutulmadı. Söz tutulmayınca işçiler Rize AKP İl Başkanlığı binasını bastı. İki işçi gözaltına alındı.

Şeker ve orman işçilerine verilen kadro sözlerinin tutulduğunu ifade eden bir işçi şunları söyledi:

''Biz ÇAYKUR işçisi olarak hep yetim kaldık. Arkamızda kimse durmadı. Sendikamız bile bizlere ‘Oraya gitmeyin’ dedi. Sendikaya gidiyoruz, sendika bir şey yapmıyor. Biz de kendi çabalarımızla sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. İl Başkanlığına gittik ancak muhatap bulamadık.''

Hak-İş’e bağlı Öz Gıda-İş üyesi yüzlerce mevsimlik ÇAYKUR işçisi geçen yıl sendika temsilcilerinin sorunlarına yeterince sahip çıkmadığı gerekçesiyle Rize merkez menderes bulvarında sendika binasını basmak istemiş ancak polis izin vermemişti. İşçiler, üyesi oldukları Öz Gıda-İş sendikasının AKP ile anlaştığını, kendi haklarını yeterince savunmadıklarını, sendikadan topluca istifa edeceklerini açıklamıştı. (ANKA)