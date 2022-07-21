Çavuşoğlu'ndan 'Zaho' açıklaması: TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere saldırı olmadı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ta 8 kişinin ölümüne sebep olan saldırıyla ilgili açıklamada bulundu.

"Irak'taki saldırı ile ilgili hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Türkiye'yi suçlayıcı açıklamalar oldu. Türkiye sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır. TSK'dan aldığımız bilgiye göre sivillere saldırı olmadı" diyen Çavuşoğlu, "Büyükelçiliğime herhangi bir girme söz konusu değil. Gerekli önlemler alındı. Bir grup hadsiz vize ofisimizde bayrağımızı yaktı. Büyükelçiliğimize girme teşebbüsü olmadı. Büyükelçiliğimizde bayrağımızı yarıya indirdik" ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, "Suriye'de bizim beklentimiz, kuzey bölgesinden terör örgütünden temizlenmesi. Rusya ile vardığımız bir mutabakat var. Beklentilerimizi ilettik kendilerine" diye konuştu.