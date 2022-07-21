HDP 'Zaho' saldırısı sonrası Meclis'in acilen toplanmasını istedi: 'İkinci Roboski katliamı'

Halkların Demokratik Partisi Merkez Yürütme Kurulu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nin Zaho kentine yapılan ve 8 kişinin öldüğü saldırıya ilişkin bir açıklama yaptı.

Saldırının kınandığı açıklamada, “Yerel kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre 12 kişi yaşamını yitirmiş, içinde ağır yaralıların da olduğu 20 kişinin ise tedavisi sürmektedir. Yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve halkımıza başsağlığı ve sabır, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Bilindiği üzere daha önce de aynı yöntemlerle Şengal, Maxmur gibi sivil yerleşim bölgelerinde siviller katledilmişti. En son 26 Mayıs’ta Bamernê’ye yönelik saldırıda 2’si çocuk 3 kişi yaşamını yitirmişti. CPT Irak Kürdistan Bürosu'nun hazırladığı rapora göre, 2015’ten bugüne Mahmur ve Şengal başta olmak üzere bölgenin birçok kentine yönelik AKP iktidarının gerçekleştirdiği hava saldırılarında, çocuk ve kadınların da aralarında bulunduğu en az 112 kişi yaşamını yitirmiş, yüzlerce kişi yaralanmıştı. Sivil yerleşim alanlarını bombalamak insanlık ve savaş suçudur. Türkiye, bunu yasaklayan uluslararası sözleşmelere de doğrudan taraftır” denildi.

“Tarihe ikinci Roboski katliamı olarak geçecek olan bu katliamdan iktidar siyasi ve hukuki olarak sorumludur” ifadelerine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi: “Bu katliam aynı zamanda başka bir ülkenin egemenlik alanına da saldırı anlamına gelmektedir. Failler ve karar vericiler mutlaka yargılanmalı, hukukun ve insanlığın gereği yerine getirilmelidir. Savaş ve çatışmaların olmadığı bir bölge ve dünya için mücadele eden bir parti olarak, sınır ötesi askeri harekatların ve saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini bir kez daha yineliyor, bu katliamı en sert biçimde kınıyoruz. Ayrıca bu katliama kapı aralayan tezkerenin meclisten geçmesi nedeniyle Meclis başkanının derhal Genel Kurulu bu gündemle acil toplanma çağrısında bulunması talebimizi kamuoyu önünde iletiyoruz.”