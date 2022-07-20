Irak'ta sivilleri hedef alan saldırının ardından açıklama yapıldı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Duhok kentindeki saldırılarda 8 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, saldırıların Türkiye tarafından düzenlendiği açıklaması sonrası Dışişleri Bakanlığı açıklamada bulundu.

BBC Türkçe'nin Irak devlet televizyonundan aktardığı habere göre, bombardıman topçu ateşi sonucu meydana geldi. Ölenlerden ikisinin çocuk olduğu öne sürüldü.

Zaho Kaymakamı: 8 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı

Rûdaw’a açıklama yapan Zaho Kaymakamı Muşir Beşir, Türkiye tarafından gerçekleştirildiğini söylediği bombardıman sonucunda 8 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin de yaralandığını belirtti. Kaymakam Beşir, “Olayın ardından hemen sağlık ekiplerimiz bölgeye intikal etmiş, yaralılara gerekli müdahale yapılmıştır. İlçedeki hastanede de gerekli tüm önlemler alınmıştır” dedi.

'Bir bilgimiz yok'

BBC Türkçe'nin haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'ndan bir kaynak "bölgede top ateşi açıldığına dair bir bilgisi olmadığını" söyledi.

Irak Dışişleri'nden açıklama

Irak Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "Irak hükümeti, turistik bölgeye yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor. Bu, Irak topraklarının egemenliğinin ihlalidir” denildi.

Açıklamada, saldırının egemenlik ihlali olmasının yanı sıra, sivil vatandaşların huzur ve istikrarının da açık bir şekilde hedef alınması olduğu belirtildi.

'Kürdistan Bölgesi'nin bölgesel çekişmelerden uzak tutulmalı'

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi hükümeti, Zaho'daki bombardımanı kınayarak, “Kürdistan Bölgesi sınır bölgelerinde Türk güçleri ile PKK'liler arasında çıkan çatışmalar, vatandaşlarımız için sürekli bir tehdit kaynağı haline geldi. Bir kez daha Kürdistan Bölgesi'nin bölgesel çekişmelerden uzak tutulması çağrısında bulunuyoruz" açıklamasını yaptı.

THY bürosu önünde protesto

Gazete Duvar'ın haberine göre, saldırının Türkiye tarafından yapıldığı şeklindeki haberlerin ardından halkın duruma tepki göstererek Necef'te bulunan THY bürosu önünde protesto düzenlendi.

Irak bölgeye heyet gönderdi

Olayda ölenlerin Arap turistler olduğu iddia edildi.

Irak Başbakanı Mustafa-el Kazımi'nin bakanlar ve komutanların yer aldığı üst düzey bir heyeti incelemeler yapmak üzere bölgeye gönderdiği açıklandı.

Barzani: Savaş durdurulmalı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, bombardımana ilişkin yaptığı açıklamada, "Süreklileşen bombardımanlar ve sınırda Türk ordusu ile PKK’liler arasında yaşanan çatışmaları tamamen reddediyor ve kabul edilemez olarak görüyoruz. Bu çatışmalar, Kürdistan Bölgesi ile Irak’ın uluslararası sınırlarının istikrar ve güvenliğini zedeliyor" dedi.

Barzani, "Türk ordusu ile PKK’liler arasındaki savaş durdurmalı ve artık sınır bölgelerinde ölümlere ve yıkıma neden olmamalılar" açıklamasını yaptı.

PKK olaya ilişkin yaptığı açıklamada "kendisine bağlı birliklerin bombardımanın meydana geldiği bölgede bulunmadığı" ifadesini kullandı.

Sadr'dan Irak hükümetine talepler

Iraklı Şii lider Mukteda es-Sadr saldırıların ardından hükümete çağrı yaptı. "Türkiye, Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından zayıf bir şekilde kınanmaktan başka bir yanıt veremeyeceğini düşünüyor" diyen Sadr şu talepleri sıraladı:

Türkiye ile diplomatik temsil azaltılmalıdır.

Irak ile Türkiye arasındaki havaalanları ve kara limanlarını kapatın.

Birleşmiş Milletler'e resmi olarak şikâyette bulunun.

Türkiye ile güvenlik anlaşmasını iptal edin.

Kuzey illerine ve Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırganlık artık kabul edilemez.

HDP'den Meclis'e olağanüstü toplanma çağrısı

HDP en az 8 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bombardımana ilişkin Meclis'in olağanüstü toplanmasını talep etti.

Diyarbakır Barosu: Zaho için suç duyurusunda bulunacağız

Diyarbakır Barosu, Duhok’un Zaho ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bombardımana ilişkin suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

ABD Dışişleri: Durumu izliyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Duhok'un Zaho ilçesine düzenlenen en az 8 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı bombardımana ilişkin 'durumu izlediklerini' duyurdu.

Kısa Dalga'nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, pozisyonlarının "Irak'taki askeri adımlarda ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi" yönünde olduğunu söyledi.

"Sivillerin korunmasını garanti etmenin önemli" olduğunu belirten Price, olaya ilişkin ayrıntılar henüz netleşmemişken daha fazla yorum yapmayacağını ifade etti.

Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Dışişleri Bakanlığı Irak'ta gerçekleştirilen ve 8 kişinin ölümüne neden olan saldırıyla ilgili "Türkiye, sivilleri hedef alan her türlü saldırının karşısındadır" açıklamasını yaptı.