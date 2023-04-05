Çavuşoğlu'ndan Suriye ile dörtlü görüşme açıklaması: 'Rusya'dan davet bekliyoruz'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gelecek süreçte Türkiye, Rusya, İran ve Suriye ile dışişleri bakanları düzeyinde toplantının olabilmesi için Rusya'dan davet beklediklerini bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'nde bir araya geldiği Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dün Moskova'da Türkiye, Rusya, İran ve Suriye dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde yapılan toplantının ardından bakanlar düzeyinde bir toplantının olup olmayacağı sorusu üzerine Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Dışişleri bakanları toplantısının hazırlıklarını yapmak üzere bakan yardımcıları düzeyinde bir toplantı gerçekleşti. Bakan Yardımcımız Burak Akçapar bu toplantıya katıldı. Kendisiyle de oradaki görüşmeler, müzakerelerde ilgili sürekli temas halindeydik ve en sonunda bir açıklama oldu. Burada istişarelere devam edilmesi hususunda mutabık kaldıklarını da vurguladılar. Sonuçta bu toplantının amacı neydi, dışişleri bakanlığı toplantının hazırlığını yapmak ve önümüzdeki süreçte dışişleri bakanları düzeyinde toplantının olabilmesi için şimdi Rusya'dan davet bekliyoruz. Tekrar Moskova'da olacağı öngörülüyor."

Lavrov'un Türkiye ziyareti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Türkiye'ye yapacağı ziyarette "ikili düzeyde biriken konuları" ele alacaklarını belirten Çavuşoğlu ayrıca, görüşmede, Rusya-Ukrayna Savaşı, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi çabaları, arabuluculuk ve esir takasıyla ilgili konuların da gündeme geleceğini söyledi.

Çavuşoğlu "Tahıl anlaşması için biliyorsunuz, Rusya bu sefer 60 günlük dedi ve 120 güne uzatılabilmesi için beklentilerinin karşılanması gerektiğini söyledi. Burada Rusya'yı savunmak için söylemiyoruz ama halen tahıl ve gübre ihracatındaki sorunlar devam ediyor. BM ile birlikte bunları nasıl çözebileceğimizi New York'ta Genel Sekreter'le (Antonio Guterres) görüştük. Şimdi bunun üzerinde çalışıyoruz. Biraz olgunlaştıktan sonra sizlerde de paylaşacağız. Burada Türkiye'nin yine kilit bir rolü olacak. Özellikle bu sorunlar nedir, ödeme, sigorta ve de gemilerin limanlardan alabilecekleri hizmetler. Özellikle, sigorta, bankacılık ve ödemelerle ilgili ABD ve İngiltere kilit ülkeler ve bu konuları hem (ABD Dışişleri Bakanı Antony) Blinken ile hem de (İngiltere Dışişleri Bakanı James) Cleverly ile ikili görüşmelerde ele aldık" dedi.

'İki taraf da ciddi bir saldırıya hazırlık yapıyor'

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda tarafların müzakere masasına dönmesi için çabalarına devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, "Ama önümüzdeki süreçte her iki taraf da bahar aylarıyla beraber ciddi bir saldırıya hazırlık yapıyor, görüyoruz. Bundan da endişe duyuyoruz ve bir an önce müzakere masasında Ukrayna'nın sınır ve toprak bütünlüğünün de temin edilmesiyle kalıcı bir barışa ulaşılması için biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.