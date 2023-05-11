Çavuşoğlu'ndan Suriye açıklaması: Yol haritası oluştuktan sonra liderler düzeyinde görüşme mümkün

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün Rusya'nın başkenti Moskova'da Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan'ın katılımıyla düzenlenen dörtlü toplantıya ilişkin A Haber'e konuştu.

"Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Yol haritası oluştuktan sonra zemini hazırladıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçekleşmesi mümkün" diye konuştu.

'Biraz çekingenlik vardı ama el sıkıştık'

Çavuşoğlu şunları söyledi:

"Suriye'nin toprağında gözümüz yok, terörle mücadele için varız. Ülkemizdeki sığınmacıların güvenli dönüşünü görüştük. Yol haritası oluşturulacak. Suriyelilerin geri dönüşü için adım atıldı. Rusya Dışişlerini Bakanı Sergey Lavrov ile ikili bir görüşme yaptık bundan sonra 4'lü görüşmeye geçtik. Suriye Dışişlerini Bakanı da bizi aşağıda bizi bekliyordu önce bir selamlaştık. Biraz çekingenlik vardı ama selamlaştık, el sıkıştık. Toplantıda herkes düşüncelerini açıkça söyledi. Ön plana çıkan konular; Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğü. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok, terörle mücadele için oradayız. Terör koridoru oluşmaması için sahaya indik. DEAŞ'ı ve PKK'yı temizledik oradan. Özellikle PKK'nın Suriye'yi bölme planı ortada, bunu destekleyen ülkeler var. Sonuçta Suriye'nin toprak ve sınır bütünlüğüne vurgu ön plana çıktı. Tabi bir siyasi süreç vardı onun tekrar canlandırılması vurgulandı. Siyasi süreci hareket geçirerek kalıcı bir istikrarın tesis edilmesi görüşüldü.

Suriye'nin şu anda ciddi şekilde insani yardımlara ihtiyacı var. Depremden sonra bu daha da aşikar oldu. İnsani yardımların kesintisiz devam etmesi ve bu insani yardımlarla beraber Suriye dışındaki mültecilerin başta Türkiye olmak üzere Suriye'ye güvenli ve onurlu şekilde döndürülmesi bunun için gerekli altyapının oluşturulması temel ihtiyaçlarının karşılanması bu konuda uluslararası toplumla iş birliğinin yapılması gerekiyor. Toplantıda çok önemli meseleleri görüştük."

Liderler düzeyinde görüşme yol haritasından sonra

"Süreç devam edecek" diyen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sürecin bir yol haritası çerçevesinde devam etmesi için dünkü toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde diğer kurumlarımızın da katılmasıyla bir çalışma grubu kurulması kararlaştırıldı. Diğer kurumlarımız kimdir? Milli Savunma Bakanlığı ve istihbaratımız. Daha önce bu düzeyde iki toplantı yapıldı. Hatta istihbaratlar düzeyinde üç toplantı yapılmış oldu. Bakan Yardımcıları ve diğer kurumlarla beraber bir çalışma grubu oluşacak. Bunlar bir yol haritası üzerinde çalışacak. Nasıl adımlar atabiliriz bunlar değerlendirilecek. Ve bundan sonraki aşamada hangi düzeyde toplantılar olacak. Biz Dışişleri Bakanları düzeyinde görüşmelere devam edeceğiz. Yol haritası oluştuktan sonra zemini hazırladıktan sonra liderler düzeyinde bir toplantının gerçekleşmesi mümkün.

Özellikle Türkiye'den Suriyelilerin Suriye'ye dönmesi konusunu da ikili düzeyde iş birliği yaparak bu konuda bunların güvenli bir şekilde onurlu bir şekilde ihtiyaçların karşılanacağı şekilde geri dönmelerini konuştuk değerlendirdik. Burada Türkiye'de bazı siyasiler bunların istiflenerek insanlık dışı bir görüntüyle geri itilmesinden bahsediyor bu böyle olmaz. Bu şekilde geri dönülmez. 550 bin Suriyeli güvenli bölgelere bu şekilde döndürülmez. İnsan onuruna yakışacak şekilde oradaki zemini hazırlayarak can güvenliği başta olmak üzere diğer ihtiyaçların karşılanmasının garantisi olması lazım."

Suriye Dışişleri Bakanı Mikdad: Suriye'deki yasadışı askeri varlık sonlandırılmalı

Suriye Dışişleri Faysal Mikdad dünkü toplantıda yaptığı konuşmada Suriye’nin asıl hedefinin Türk kuvvetleri de dahil olmak üzere topraklarındaki her türlü yasadışı askeri varlığı sona erdirmek olduğunu vurgulayarak, bu konuda ilerleme kaydedilmeden gerçek sonuçlara ulaşılamayacağını söylemişti.

Toplantının açılışında yaptığı konuşmada Rusya ve İran'ın bu toplantının düzenlenmesini kolaylaştırma çabalarını takdir ettiğini ifade eden Mikdad, "Astana hattı, ortak çabalar sayesinde sahada pek çok olumlu sonuca imza attı ve bazı sorunları çözmeyi başarırken, bazı sorunları çözmede bocaladı. Ancak şimdi, bizi ilgilendiren çeşitli konuların ele alınmasında daha dinamik olacağını umduğumuz yeni, farklı bir formül sürecindeyiz" demişti.

SANA'nın aktardığına göre Mikdad, Suriye ile Türkiye arasında derin bağlar, uzun sınırlar, ortak hedefler ve çıkarlar olduğunu belirttiği konuşmasında, "İki ülkedeki iki halkın özlemlerine hizmet etmek için geçmiş yılların tüm olumsuzluklarına rağmen, bu amaç ve çıkarlara ulaşmak için iki ülke tarafından Rus ve İranlı dostların yardım ve desteğiyle birlikte çalışma fırsatı var. Bu sadece dilekle veya sözle yapılamaz, net ve pratik bir yaklaşım gerekir" dedi.

Mikdad, "Biz tabii ki diğer ülkelerle ilişkilerimizde geçmişin sayfasını çevirmek ve geleceğe bakmak istiyoruz. Ancak Suriye halkının haklarını ve ulusal çıkarlarını koruyan, feragat edilemeyen veya pazarlık yapılamayan bir şekilde istiyoruz" ifadelerini kullanarak, "Bu konuda bizim için asıl amacın Suriye topraklarındaki her ne şekilde olursa olsun yasadışı askeri varlığı sona erdirmek olduğu herkes tarafından anlaşılmıştır. Buna tabii ki Türk kuvvetleri de dahildir ve bu konuda ilerleme kaydedilmeden gerçek bir sonuca ulaşamayacağız. Her durumda geri çekilme konusunda çalışmaya, talepte bulunmaya ve ısrar etmeye devam edeceğiz" diye belirtti.

Mikdad konuşmasına şöyle devam etti: "Türk Dışişleri Bakanı’nın, Türk kuvvetlerinin çekilmesi durumunda oluşan boşluğu terör örgütlerinin dolduracağına ve bunun Türkiye’nin güvenliğini tehdit edeceğine dair açıklamalarını okudum. Bununla ilgili yorum yaparak, Türkiye’den Suriye’den güçlerini çekeceğine dair açık bir ikrarını istiyoruz. Buna göre, bunu organize, koordineli ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir şekilde uygulamak için pratik adımlar üzerinde anlaşmaya varılacaktır" diye konuştu.