Çavuşoğlu'ndan NATO açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 7. Varşova Güvenlik Forumu kapsamında konuştu.

"Baltık'tan Karadeniz'e: Bölgenin Stratejik Potansiyelini Ortaya Çıkarmak" başlıklı bakanlar panelinde açıklamalar yapan Çavuşoğlu, "NATO'nun 10 yıllık geleceğine ilişkin tartışmalarda NATO'nun günün zorluklarına ve tehditlerine adaptasyonu konusunun ele alındığını" belirtti.

Çavuşoğlu, "Bu durum bize, özellikle Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa ülkelerine, Baltık ülkelerine birçok iş birliği fırsatı sunuyor" dedi. "Avrupa-Atlantik güvenliğinin bölünmezliği, NATO'nun temel ilkesidir" diyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin, NATO ile iş birliğinin yanı sıra bölge ülkeleriyle ilişkilere önem verdiğini söyledi.

NATO ve Rusya arasındaki gerginliğe ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, Karadeniz'in, Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için kilit öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Karadeniz'deki askeri durumun daimi dikkat gerektirdiğini söyledi. Çavuşoğlu, "NATO müttefikleri ve Karadeniz ülkeleri olarak yaptığımız tam olarak budur. Polonya, Romanya, Türkiye üçlü mekanizmasının da kurulmasının asıl nedeni buydu" diye konuştu.

Çavuşoğlu, "NATO'nun birliği ve bütünlüğü, savunma kabiliyetimiz kadar önemlidir. Rusya'ya karşı çok samimi ve açık olduk. Yakın ilişki kuruyoruz, Cumhurbaşkanı Erdoğan da Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Putin'le yaptığı görüşmede çok açık ve samimiydi" dedi.



Dışişleri Bakanı, Çin'in bir tehdit olarak mı yoksa fırsat olarak mı algılandığına ilişkin bir soru üzerine, "Prensip olarak Türkiye, rekabetten çok işbirliği ve diyalogdan yanadır" ifadesini kullandı.