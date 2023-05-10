Çavuşoğlu'ndan Moskova'daki dörtlü görüşmeye ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Moskova'da Suriye, Rusya ve İran dışişleri bakanlarıyla görüşmesine ilişkin Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın başkenti Moskova'da, Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına ilişkin bir açıklama yaptı.

Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı ve görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdiği paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Moskova'da düzenlenen Suriye konulu Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısında:

- Terörle mücadelede işbirliği,
- Geri dönüşlerin altyapısının işbirliği içinde sağlanması,
- Siyasi sürecin ilerletilmesi ve 
- Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini vurguladık."

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Çavuşoğlu Moskova'da Suriye, İran ve Rusya Dışişleri Bakanlarıyla görüşüyor