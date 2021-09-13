Çavuşoğlu'ndan 'Kabil Havalimanı' açıklaması: Tecrübelerimizi Katar'la birlikte sunmaya hazırız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili "Bu konuda tecrübemizi ve uzmanlığımızı Katar'la birlikte sunmaya hazırız" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından çevrimiçi olarak düzenlenen "Afganistan'daki İnsani Durum" konulu Yüksek Düzeyli Bakanlar Toplantısında konuşan Çavuşoğlu, Afganistan'daki insani durumla ilgili BM Genel Sekreterinin etkili müdahale çağrısına destek verdiklerini de belirtti.

Çavuşoğlu, "Bunun ise ön koşulu güvenliktir. İnsani yardım kuruluşları çalışmalarını güven içinde ve ihtiyaç sahibine sorunsuz ulaşacak şekilde yürütebilmelidir. Umarız Afganistan'daki mevcut yönetim de bu konuda üzerine düşen rolü oynar" dedi.

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanının işlemesinin de yardım çalışmaları için hayati olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "6 yıldır yaptığımız gibi, bu konuda tecrübemizi ve uzmanlığımızı Katar'la birlikte sunmaya hazırız" dedi.

Taliban'ın yakın zamanda geçici hükümeti açıkladığını belirten Çavuşoğlu "Toplumun tüm kesimlerini temsil eden, gerçekten kapsayıcı bir yapı kurulmasını umuyoruz" diye konuştu.