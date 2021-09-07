Erdoğan'dan Kabil Havalimanı açıklaması: Olumlu yaklaşımımızı koruyoruz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tshisekedi'yi Ankara'da ağırladı.

Tshisekedi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili konuştu.

Erdoğan, "İşin başından beri olumlu yaklaşım içerisinde olduk. Biz olumlu yaklaşımımızı koruyoruz. Bizim prensiplerimize, yaklaşımımıza olumlu bir süreç olursa biz de olumlu yaklaşırız. Kalıcı demek zor, geçici bir kabine açıklandı. Bu geçici kabine ne zamana kadar kalır bilemeyiz. Tüm Afganistan için temennim odur ki hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.