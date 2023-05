Çavuşoğlu'ndan 'göçmenler' açıklaması: 'Tamamını gönderemeyiz, işgücüne ihtiyaç var'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'deki göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Göçmenlerle ilgili olarak yol haritasında mutabık kalındığını açıklayan Çavuşoğlu "Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Şu anda işgücüne ihtiyaç var. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları güvenli şekilde göndereceğiz" diye konuştu.

Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

'Ben niye seçim zamanı Moskova'ya gittim?'

"Göç bir olgudur, sorundur. Dünyada hiçbir ülke, yönetim 'ben kapılarımı açayım kim ülkeme gelirse gelsin' demez. Tam tersine tedbir alır. Biz de sınırlarımızda çok ciddi tedbirler aldık. Ama diğer taraftan, üç tarafımızın denizle kaplı olduğunu unutmamak lazım. Bu sorun devam edecek bir sorundur dünyada. O yüzden nasıl yönetmeye kafa yormak lazım. Bunu sadece nefret söylemi, popülizmle çözemezsiniz. Çok sayıda Afgan'ı gönderdik. Suriye'ye de 550 bin göçmeni gönderdik. Ama bu sayı yetmez. Daha fazla göndereceğiz. Rejimle bir angajmana giriyoruz, bunun altyapısı için karar aldık. Ben niye seçim zamanı Rusya'ya Moskova'ya toplantıya gittim. Orada göç konusunu konuştuk.

'Esad'la işbirliği yapmadan göndermek doğru olmaz'

Göçmenlerin güvenli şekilde dönmesi, altyapı hazırlanması, uluslararası toplumun verebileceği destekler, can güvenliği teminatı gibi önemli unsurlar var. Kararlıyız, döndüreceğiz ama insan onuruna yapılır şekilde yapmak lazım. Bu işin yol haritasını hazırlıyoruz. Yol haritası siyasi sürecin canlandırılması, Suriye'nin terörden temizlenmesi ve göçmenlerin güvenli şekilde geri gönderilmesi. Terörün olduğu yere Türkiye'deki Suriyeli Kürtler dönmek istemiyorlar. PKK'nın zulmünü orada yaşadılar. Sadece DEAŞ değil PKK aynı şekilde. Esad'la işbirliği yapmadan göndermek doğru olmaz. Can güvenliğinin teminat altına alınması lazım. BM'nin işin içinde olması lazım. AB dahil uluslararası toplumun destek vermesi lazım. Yol haritasında mutabık kaldık. Yol haritasını komite hazırlayıp bize sunacaklar. Göçmenlerin bir an önce gönderilmesi konusunda; güvenli bölgeye daha fazla Suriyeli göndereceğiz. Esad'ın kontrol ettiği bölgeye geri dönüş başlamış olacak.

'Benim babamın koyunları var mesela, çoban bulamıyorum diye söyleniyor'

Tamamını yüzde 100 göndereceğiz dersek doğru olmaz. Şu anda Türkiye'de tarım sektörü, sanayide, hallerde istihdama ihtiyaç var. Benim babamın koyunları var mesela çoban bulamıyorum diye söyleniyor. Şu anda işgücüne ihtiyaç var. Dönmesi gereken çok sayıda Suriyeli var. Onları güvenli şekilde göndereceğiz. Çok daha fazla Suriyeli'yi Suriye'ye göndereceğiz. Yol haritası da bunu kapsıyor. Geri dönüşün takvimi, güvenli bölgede bunların döneceği imkanların yaratılması için çalışmalar başlatılmıştı. Buraya Katar, Suudi Arabistan gibi ülkeler destek verdi. Şimdi Esad'ın kontrol ettiği bölgelere de Suriyelilerin geri gönderilmesi konusunda onların da desteği olacak. Sonuçta güvenli bölgelere göndereceğiz, Esad'la işbirliği yaparak geri göndereceğiz. Afganlıların önemli kısmını geri gönderdik. Çalışmayı İçişleri Bakanlığı yapıyor biz de Dışişleri Bakanlığı olarak Afganistan'la işbirliği yapıyoruz. Pakistan'la da bir geri kabul anlaşması imzalamak için müzakere ediyoruz. Kaçak gelen ülkemize çok sayıda kaçak ve düzensiz göçmeni ülkelerine geri gönderiyoruz. Yeni bir uygulamaya geçtik. Sigortayı zorunlu kılıyoruz. Sigorta gelen kişinin kaçak göçmen duruma düşerse onu geri gönderme kısmını da kapsıyor. Burada hastalandı, kaza yaptı diyelim, tüm bunları kapsıyor. En önemlisi geri gönderme maliyetini kapsıyor."