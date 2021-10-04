Çavuşoğlu'ndan Doğu Akdeniz açıklaması: 'Son zamanlarda provokatif eylemler var'

Polonya’nın başkenti Varşova’da, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, düzenlenen ortak basın toplantısında "Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var" dedi.

Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili soruya yanıt veren Çavuşoğlu "Bizim kıta sahanlığımıza girilmeye çalışılıyor. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor" diye konuştu.

"Biz her zaman diplomasiye öncelik veriyoruz. Ancak diplomasi tükendiği zaman sahaya iniyoruz. Onun amacı da herkesi diplomasiye geri döndürmek" diyen Çavuşoğlu Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliklerin sebebinin "Rum Kesimi'nin ve Yunanistan'ın maksimalist yaklaşımları" olduğunu savundu.

"Bir Sevilla haritası üzerinden Türkiye'yi küçük bir alana hapsetme girişimiydi. Biz bunun böyle olmadığını sahada gösterdik" diyen Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Kıbrıs Türkleri, 'hakça paylaşım' diyor. Biz 'Tüm Akdeniz ülkeleri bir araya gelsin' diyoruz. Bu yüzden cumhurbaşkanımız Akdeniz Konferansı'nı teklif etti. Henüz AB'den cevap yok. Son zamanlarda Yunanistan'dan ve Rum Kesimi'nden provokatif eylemler var. Bizim kıta sahanlığımıza girilmeye çalışılıyor. Haklı olarak bizim donanmamız da önce uyarı yapıyor sonra gerekli tedbirleri alıyor."

Çavuşoğlu ayrıca "NATO’da Türkiye’yi destekleyen ve dengeleyici rolü için Polonya’ya teşekkür ederim" dedi.