Çavuşoğlu'ndan Barzani'ye Newroz mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’nin Newroz’unu kutladı.

Rudaw'ın haberine göre IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, bugün Newroz dolayısıyla Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir kutlama mesajı aldı.

IKBY Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, mektubunda Barzani'nin Newroz Bayramı'nı tebrik ederek, Newroz’u tarih boyunca yaşamın kaynağı, yeniliğin, dirilişin, uyumun ve mutluluğun sembolü olarak nitelendirdi.

Çavuşoğlu mesajında, 6 Şubat depremleri nedeniyle Newroz’u üzüntü içinde karşıladıklarına dikkati çekti ve Neçirvan Barzani'ye deprem bölgelerine yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti.

Türkiye Dışişleri Bakanı, Newroz dolayısıyla Türkiye ve dünyaya barış-mutluluk, Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi halkına da sağlık, mutluluk ve esenlik diledi.