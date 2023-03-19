İstanbul'daki Newroz mitinginde 224 gözaltı

İstanbul Valiliği bugün Yenikapı'da düzenlenen Newroz mitinginde gözaltına alınanların sayısının 224 olduğunu açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Fatih ilçemiz Yenikapı Miting Alanı’nda, bugün HDP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen nevruz kutlaması açık hava toplantısı sırasında, alana yasa dışı pankart ve flama sokmaya çalışan, yasa dışı slogan atarak taşkınlık çıkaran 224 şahıs hakkında güvenlik güçlerimizce yakalama işlemi uygulanmıştır. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir" denildi.

Mezopotamya Ajansı gözaltına alınanlar arasında engelli bir çocuğun ve avukatların da olduğunun öğrenildiğini aktardı. Haberde gözaltına alınanların Vatan Caddesi’nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ne götürüldüğü belirtildi.