Çavuşoğlu'dan Böcek'e 'uçak' tepkisi 

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Muhittin Böcek'e tepki gösterdi. Çavuşoğlu 'Türkiye'yi panikletmesi doğru değil kendisine hiç yakışmadı' dedi. 

Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in "İnsanlar yanıyor" açıklamasına tepki gösterdi.

Çavuşoğlu, "Tabi büyükşehir belediye başkanının ilgi göstermesi normal. 'Hiç uçak yok, helikopter yok, insanlar yanıyor' diyerek panik yaratması doğru değil. Yangının şehre inmesi de doğal. Yangını söndürmeye çalışırken insanları nasıl tahliye edeceğimizi konuştuk. Muhittin Bey'e hiç yakışmadı. Beni hiç aramadı. Kendisine de sitem ettim. Türkiye'yi panikletmesi doğru olmadı. Dürüst bir cümle olmadı maalesef. Yakıştıramadığımı kendisine de söyledim" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu ayrıca, "Buraya helikopter göndermiyorlar diyorlar ama 7 tane helikopter burada çalışma yapıyor" dedi. 

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