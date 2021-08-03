Çavuşoğlu: Yarın 4 helikopter daha gelecek

Ülkenin birçok noktasında orman yangınları sürerken, Antalya'daki duruma ilişkin yapılan basın toplantısında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, "Yarın Ukrayna’dan 4 tane daha yangın söndürme helikopteri gelecek. Bu helikopterlerin bir avantajı da akşam saatlerinde de yangına müdahale edebilecek. Tüm imkanlarımızla yangınla mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.

Bakan Murat Kurum ise yangın dolayısıyla 31 mahallenin boşaltıldığını söyledi. Kurum, yangından zarar gören konutların TOKİ eliyle yapılacağını ifade etti.