Çavuşoğlu: Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsveç'te düzenlenen Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı'nda konuştu.

AA'da yer alan habere göre, AGİT'in "1975'in işbirliği ruhundan uzak" olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Güney Kafkasya'da kalıcı barış için bir fırsat penceresi var. Minsk Grubu eş başkanları da grubun daimi üyeleriyle birlikte yeni gerçeklere dayalı katkı sunabilir. Ukrayna'daki kriz, diplomasi yoluyla çözülmeli. Minsk anlaşmaları ve uluslararası hukuka riayet önemlidir. Kırım Tatarlarına yönelik insan hakları ihlallerinden de endişe duyuyoruz" dedi.