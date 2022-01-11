Çavuşoğlu: Tüm imkanlarımızla Kazakistan’ın yanındayız 

Çavuşoğlu, hükümetin akaryakıt fiyatlarını iki katına çıkarma kararı sonrasında halkın sokaklara döküldüğü Kazakistan ile ilgili, “Tüm imkanlarımızla Kazakistan’ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız” dedi.

Mevlüt Çavuşoğlu, çevrimiçi düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı’nda konuştu. Çavuşoğlu, Kazakistan konusunda şunları söyledi:

"Büyük Türk Dünyası olarak Kazakistan’ın yanındayız. Türkiye Cumhuriyeti olarak da en başından beri Kazak makamlarıyla temas halinde olduk… Kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olmayı borç bildik. Bundan sonra da üzerimize ne düşerse tüm imkanlarımızla Kazakistan’ın yanındayız ve tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız."

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından toplantıya ilişkin paylaştığı açıklamada da “Bugünkü toplantıda, Türk Devletleri olarak Kazakistan’a desteğimizi vurguladık. Kazakistan’ın ve Türk Dünyası’nın bu sınamadan daha güçlü çıkacağına inanıyoruz. Birlik olmazsa dirlik olmaz” ifadelerini kullandı. (ANKA)