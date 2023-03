Çavuşoğlu: Toparlanma ve yeniden ihya sürecinde AB ile işbirliğimizi sürdüreceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “İlk andan itibaren AB acil yardımları ve arama kurtarma ekipleri ülkemize yönlendirildi. Önümüzdeki dönemde toparlanma ve yeniden ihya sürecinde de AB ile işbirliğimizi sürdüreceğiz” dedi.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut ve AB ülkelerinin Ankara’daki misyon şefleriyle öğlen yemeğinde bir araya gelen Çavuşoğlu şöyle konuştu:

“Gündem maddemiz maalesef 6 Şubat’ta meydana gelen, artçı ve yeni sarsıntılarla etkisi devam eden deprem felaketi. Maalesef 46 binden fazla vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden farklı ülkelerin vatandaşları da var. Bir kez daha, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza ve tüm insanlara rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Cumhuriyet tarihimizde en çok can kaybı ve yıkıma yol açan afeti yaşadık. Bu yüzyıllık bir süreçte bir Avrupa ülkesinde meydana gelen en büyük doğal afet. Her zaman ve her vesileyle, başta doğal afetler olmak üzere, insanlığı tehdit eden sorunlara karşı dayanışma ve ortak eylem çağrısı yaptık. Milli geleneğe göre dünyanın en hayırsever ülkesi olarak nerede yardıma muhtaç birisi varsa yanında olduk. Zira biz ‘birlikten kuvvet doğar’ deriz, buna inanırız.

'Toparlanma sürecinde AB ile işbirliğimizi sürdüreceğiz'

Yaşadığımız afet süresince güçlü bir uluslararası dayanışma görüyoruz. Bu destek bize hem moral veriyor hem güç veriyor. Geçtiğimiz hafta üç gün arayla Delhi’de G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’na, Doha’da En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı’na katıldık. Şunu gördük, en gelişmişinden en az gelişmişine bütün ülkeler, bütün insanlık yanımızda. Bu elbette sadece depremin büyüklüğüyle değil, Türkiye’ye, Türk milletine duyulan teveccüh ile de bağlantılı. AB üye ülkeleri, aday ülkeler ve tüm kurumlarıyla bu destekte çok büyük pay sahibi. Temsilciliklerimizdeki taziye defterleri en üst seviyelerde imzalandı. AB kurumları toplantılarında saygı duruşunda bulunuldu. Bütün mevkidaşlarımdan geçmiş olsun mesajları aldık. Birçok ülkeden bakanlar ve AB yetkilileri deprem bölgesini ziyaret etti. Aranızda da deprem bölgesini ziyaret eden dostlarımızın, büyükelçilerimizin olduğunu biliyorum.

İlk andan itibaren, AB acil yardımları ve arama kurtarma ekipleri ülkemize yönlendirildi. Önümüzdeki dönemde toparlanma ve yeniden ihya sürecinde de AB ile iş birliğimizi sürdüreceğiz. Nitekim AB Komisyonu ve Dönem Başkanı İsveç, Brüksel’de uluslararası bir konferans düzenleyecek. Kendileri ile sürekli temastayız. Destek sadece resmi düzeyde olmadı. AB üye ve aday ülkeleri halklarından da bizi mutlu eden ve güç veren destek görüyoruz. Buna Avrupa’da yaşayan vatandaş ve soydaşlarımız da dahil. Bu insani bağı çok önemli buluyoruz.

'Bu ruh, önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacak'

AB ülkelerinde yaşayan depremden etkilenen bölge kökenli insanlarımız var. Hollanda’da 10 akrabasını kaybeden caz sanatçısı Karsu’nun kalpten paylaşımları biz dahil milyonlarca insanı derinden etkiledi, yardıma sevk etti. Türkiye elbette Avrupa’nın önemli bir ülkesidir. Burada bulunan pek çok ülkenin ya komşusu ya ticari ortağı ya da müttefikidir Türkiye. Deprem sadece komşuluğumuzu, dostluğumuzu, müttefikliğimizi değil, insani bağlarımızı da bir kez daha hatırlatıyor. Umuyorum ki bu ruh, önümüzdeki dönemde Türkiye-AB ilişkilerinin tüm boyutlarına yansıyacaktır. Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, birlikteliğimizin küresel planda ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle, AB üyesi ve aday ülkeler ile AB kurumlarına sizler nezdinde tekrar teşekkür ediyorum.”

Çavuşoğlu’nun konuşmasının ardından toplantı, basına kapalı olarak devam etti.